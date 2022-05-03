Рада разрешила бойцам теробороны выполнять задания в районах боевых действий

Территориальной обороне официально позволили выполнять задания в районах боевых действий. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада на заседании 3 мая.

Речь идет об изменениях в законе "Об основах национального сопротивления", что расширяют возможности для теробороны. Отмечается, что "за" проголосовали 338 народных депутатов.

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Что предполагает проголосованный законопроект

В объяснительной записке к принятому Верховной Радой 3 мая законопроекту говорится, что изменения призваны предоставить возможность территориальной обороне выполнять задачи с другими группировками войск (сил) или группировкой объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий по отпору вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных (боевых) действий.

Документ исключает ограничения выполнения территориальной обороной задач до момента развертывания в пределах такой территории группировки войск или группировки объединенных сил, предназначенных для ведения военных действий.

Кроме того, закон отменяет норму, что закрепляла возможность выполнения задач территориальной обороны исключительно вне районов ведения военных (боевых) действий. Теперь у ТрО есть возможность осуществлять выполнение задач на всей территории Украины, в том числе и в районах активных столкновений.

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Добавляется, что принятие этого законопроекта обеспечивает значительное повышение возможностей территориальной обороны и делает ее более эффективной единицей в системе сил безопасности и обороны. Кроме того, документ в целом повышает уровень обороноспособности Украины.

Другие важные законы, принятые Верховной Радой 3 мая

Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. "За" соответствующий законопроект проголосовали 330 депутатов. Под действие запрета попадают те политические объединения, которые публично отрицают вооруженную агрессию России против Украины, аннексию украинских территорий и/или оправдывают нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кроме того, парламент поддержал обращение в Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки о признании России государством-спонсором терроризма. За такое решение проголосовали 344 народных депутата.

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