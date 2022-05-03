Йдеться про зміни до закону "Про основи національного спротиву", що розширюють можливості для тероборони. Зазначається, що "за" проголосували 338 народних депутатів.

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Що передбачає проголосований законопроєкт

У пояснювальній записці до прийнятого Верховною Радою 3 травня законопроєкту йдеться, що зміни покликані надати можливість територіальній обороні виконувати завдання з іншими угрупованнями військ (сил) або угрупованням об'єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройній агресії проти України у районах ведення воєнних (бойових) дій.

Документ виключає обмеження виконання територіальною обороною завдань саме до моменту розгортання у межах такої території угруповання військ чи угруповання об'єднаних сил, призначених для ведення воєнних дій.

Крім того, закон скасовує норму, що закріплювала можливість виконання завдань територіальної оборони винятково поза районами ведення воєнних (бойових) дій. Тепер ТрО має можливість здійснювати виконання завдань на всій території України, зокрема й у районах активних зіткнень.

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Додається, що прийняття цього законопроєкту забезпечує значне підвищення спроможностей територіальної оборони та робить її більш ефективною одиницею у системі сил безпеки та оборони. Крім того, документ в цілому підвищує рівень обороноздатності України.

Інші важливі закони, прийняті Верховною Радою 3 травня

Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. "За" відповідний законопроєкт проголосували 330 депутатів. Під дію заборони потрапляють ті політичні об'єднання, що публічно заперечують збройну агресію Росії проти України, анексію українських територій та/або виправдовують порушення територіальної цілісності й суверенітету України.

Крім того, парламент підтримав звернення до Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки стосовно визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. За таке рішення проголосували 344 народних депутати.

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