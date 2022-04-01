Об этом сообщает народный депутат Украины, первый заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк. Рада приняла закон, определяющий порядок национализации имущества.

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Сообщается, что за законопроект №7169, определяющий порядок национализации имущества россиян и коллаборантов, проголосовали 305 парламентариев.

Кто может попасть под действие закона

Одобренный закон вносит изменения в ранее принятый закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов" и фактически расширяет его действие также на:

физических лиц – граждан России;

лиц, имеющих тесную связь с агрессором;

юридические лица (а также филиалы и представительства), работающие в Украине, но бенефициаром которых является Россия.

Важно, что под действие закона попали и лица, поддерживающие вооруженную агрессию России против Украины.

Закон отмечает, что все национализированное имущество перейдет на счет будущей репарации в пользу Украины.

В настоящее время Украина добивается перечисления арестованного или заблокированного за границей имущества россиян на нужды украинцев, пострадавших из-за нападения России. Вопросом занимается Денис Малыш.

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