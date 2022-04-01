Про це інформує народний депутат України, перший заступник голови Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк. Рада схвалила закон, що визначає порядок націоналізації майна.

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Повідомляється, що за законопроєкт №7169, який визначає порядок націоналізації майна росіян та колаборантів проголосували 305 парламентарів.

Хто може потрапити під дію закону

Схвалений закон вносить зміни до раніше ухваленого закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" і фактично розширює його дію також на:

фізичних осіб – громадян Росії;

осіб, які мають тісний зв'язок з агресором;

юридичних осіб (а також філії та представництва), що працюють в Україні, але бенефіціаром яких є Росія.

Важливо, що під дію закону потрапили й особи, які підтримують збройну агресію Росії проти України.

Закон зазначає, що все націоналізоване майно перейде на рахунок майбутньої репарації на користь України.

Наразі Україна добивається перерахування арештованого чи заблокованого за кордоном майна росіян на потреби українців, які постраждали через напад Росії. Питанням займається Денис Малюська.