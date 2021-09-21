Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос ФЛП
21 сентября 2021 , 14:47Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 23 сентября. Его проведут по инициативе внефракционного народного депутата Александра Дубинского.
Спикер Рады Дмитрий Разумков направил письмо о внеочередном заседании. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Касается отмены РРО
Арахамия рассказал, что Дубинский 3 – 4 месяца назад собирал подписи для заседания по законопроекту о ФЛП. Политик рассказал, что инициатива касается отмены РРО для ФЛП.
Ну мы этого делать не будем. Я вам это уже могу заявить. Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить? Я не понимаю,
– подчеркнул Арахамия.
РРО для ФЛП: что известно
- В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о применении кассовых аппаратов.
- Поэтому все предприятия, связанные с торговлей, общественным питанием или предоставлением услуг, должны иметь физический или электронный кассовый аппарат.
- Однако 1 декабря 2020 года парламент проголосовал за отсрочку до 1 января 2022 года применения обязательных кассовых аппаратов для предпринимателей.
- Ранее предприниматели протестовали под Верховной Радой. Они отправлялись даже к Офису Президента с требованием, в частности, отменить обязательное введение РРО.