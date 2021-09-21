Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос ФЛП

Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 23 сентября. Его проведут по инициативе внефракционного народного депутата Александра Дубинского.

Спикер Рады Дмитрий Разумков направил письмо о внеочередном заседании. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Касается отмены РРО

Арахамия рассказал, что Дубинский 3 – 4 месяца назад собирал подписи для заседания по законопроекту о ФЛП. Политик рассказал, что инициатива касается отмены РРО для ФЛП.

Ну мы этого делать не будем. Я вам это уже могу заявить. Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить? Я не понимаю,

– подчеркнул Арахамия.

РРО для ФЛП: что известно