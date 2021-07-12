Рада соберется на внеочередное заседание: рассмотрят легализацию медицинского каннабиса

Владимир Зеленский созвал на 13 июль внеочередное заседание Верховной Рады. На нем рассмотрят законопроект о легализации медицинского каннабиса и некоторые другие документы.

О повестке дня внеочередного заседания парламента в сети сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Документы, которые Рада рассмотрит на внеочередном заседании

Он опубликовал текст распоряжения, в котором указан перечень вопросов, которые будут рассматривать нардепы.

Президент предлагает вынести на него такие законопроекты:

О регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (№5596)

Об особенностях реформирования государственных предприятий в оборонно-промышленном комплексе (№3822)

О криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров (№5420)

Об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов (№5270)

О совершенствовании деятельности Антимонопольного комитета (№5431).

Ранее о заседании сообщали депутаты

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко ранее проинформировал о внеочередном заседании Рады 13 июля. Он прикрепил письмо Владимира Зеленского на имя Разумкова, в котором письмо было перечень вопросов для рассмотрения.

Аналогичный пост написала и нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина.

Рассмотрим криминализацию контрабанды товаров, будем решать, как реформировать предприятия оборонного комплекса и начнем заниматься вопросом легализации медицинского каннабиса,

– написала нардепка.

Она добавила, что 15 июля нардепы будут запускать механизм предоставления админуслуг в электронной форме, рассмотрят варианты привлечения инвестиций при приватизации госимущества. Кроме того, на повестке дня будет экологический блок о защите лесов и уменьшении вредных выбросов.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередных заседаниях парламента могут рассмотреть ряд экологических законов и проект по "Дия.City".