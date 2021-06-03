Рада требует уволить главу Луганской ОГА из-за пожаров в области

Парламент принял отчет временной следственной комиссии по пожарам на Луганщине в 2020 году. Кроме того, Верховная Рада настаивает на увольнении главы местной ОГА Сергея Гайдая.
Постановление по отчету комиссии поддержали 319 народных депутатов. Расследование касалось причин лесных пожаров, действий и бездействия управления ГСЧС в Луганской области и руководства региона.
Кстати Сотрудников ГСЧС будут судить за фальсификацию во время масштабных пожаров на Луганщине
Гайдая хотят уволить
В постановлении есть предложение президенту и правительству инициировать увольнение председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.
Кроме того, предлагают уволить руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка.
Пожары в Луганской области: что нужно знать
- Масштабные лесные пожары начались летом 2020 года и продолжались до осени. Огонь унес жизни 11 человек, еще 19 человек травмировались, среди них – 3 работника ГСЧС.
- Кроме того, пламя уничтожило несколько сотен домов. Убытки от лесных пожаров в Луганской области достигают нескольких миллиардов гривен.
- Для расследования инцидента и была создана ВСК.
- Кстати, в мае сообщили, что 6 сотрудников ГСЧС будут судить за фальсификацию служебных актов о пожарах.