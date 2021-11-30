Рада упростила выдачу документов людям с оккупированных территорий

Верховная Рада поддержала законопроект № 4564. Он будет помогать людям, зарегистрированным на оккупированных территориях, получить документы. Эта процедура теперь станет значительно проще.

Проект урегулирует механизм внесения сведений о месте проживания человека на оккупированных территориях, гражданстве и специальном статусе. В целом инициатива вносит изменения в ряд законопроектов.

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Инициативу во втором чтении поддержали 299 нардепов.

Что предусматривает законопроект

Главная цель – упростить выдачу документов для людей с оккупированных территорий Донбасса или Крыма.

Теперь при выдаче или обмене документов данные о зарегистрированном месте жительства на временно оккупированной территории будут вносить на основании:

документов, подтверждающих регистрацию места жительства;

сведений, внесенных в документы, которые подлежатобмену.

Для внесения данных о людях можно использовать информацию из Госреестра избирателей, Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах и демографического реестра.

Обращение в любое подразделение ГМС

Оформлять документы можно будет в Государственной миграционной службе по месту обращения лица. То есть можно будет пойти в любое подразделение ГМС.

Таким образом принятие закона упрощает доступ жителей временно оккупированных территорий к медицинской помощи, административным услугам, реализации права на образование, получение банковских услуг.