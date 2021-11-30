Проєкт врегулює механізм внесення відомостей про місце проживання людини на окупованих територіях, громадянство та спеціальний статус. Загалом ініціатива вносить зміни до низки законопроєктів.

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Ініціативу у другому читанні підтримали 299 нардепів.

Що передбачає законопроєкт

Головна мета – спростити видачу документів для людей з окупованих територій Донбасу чи Криму.

Тепер під час видачі чи обміну документів дані про зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території будуть вносити на підставі:

документів, що підтверджують реєстрацію місця проживання;

відомостей, внесених до документів, що підлягають обміну.

Для внесення даних про людей можна використовувати інформацію з Держреєстру виборців, Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та демографічного реєстру.

Звернення у будь-який підрозділ ДМС

Оформляти документи можна буде у Державній міграційній службі за місцем звернення особи. Тобто можна буде піти до будь-якого підрозділу ДМС.

Таким чином ухвалення закону спрощує доступ жителів тимчасово окупованих територій до медичної допомоги, адміністративних послуг, реалізації права на освіту, отримання банківських послуг.