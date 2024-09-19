Рада уволила Безуглую с должности заместителя в Комитете по вопросам обороны

Верховная Рада 19 сентября уволила Марьяну Безуглую с должности заместителя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Вместе с тем она получила новую должность в другом комитете.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Он также добавил, что Безуглую даже лишили должности члена Комитета по вопросам нацбезопасности.

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Безуглую уволили из Комитета по вопросам нацбезопасности

Железняк сообщил, что на заседании Рады 19 сентября Безуглую уволили с должности заместителя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Зато народный депутат получила другую должность – члена Комитета по вопросам внешней политики.

За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата.



Голосование за увольнение Марьяны Безуглой / Фото Ярослав Железняк

Безуглая уже прокомментировала свое увольнение. На своей странице в фейсбуке нардеп написала, что покидает должность после 5 лет работы в Комитете. Также Безуглая объяснила, почему решила стать членом Комитета по вопросам внешней политики.

Я приняла решение перейти в Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, чтобы расширить свою деятельность. Наш закоренелый, коррумпированный армейский "совок" не преодолеть без реального развития сотрудничества с партнерами,

– написала Безуглая.

Напомним, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал предложение об исключении Безуглой еще 22 июля. Тогда соответствующее постановление зарегистрировали в ВР.