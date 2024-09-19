Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він також додав, що Безуглу навіть позбавили посади члена Комітету з питань нацбезпеки.

До теми Безугла просить, щоб її звільнили з посади заступниці голови комітету Ради з питань нацбезпеки

Безуглу звільнили з Комітету з питань нацбезпеки

Железняк повідомив, що на засіданні Ради 19 вересня Безуглу звільнили з посади заступника Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Натомість народна депутатка отримала іншу посаду – члена Комітету з питань зовнішньої політики.

За відповідне рішення проголосували 252 народних депутати.



Голосування за звільнення Мар'яни Безуглої / Фото Ярослав Железняк

Безугла вже прокоментувала своє звільнення. На своїй сторінці у фейсбуці нардепка написала, що залишає посаду після 5 років роботи у Комітеті. Також Безугла пояснила, чому вирішила стати членом Комітету з питань зовнішньої політики.

Я прийняла рішення перейти до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, щоб розширити свою діяльність. Наш закоренілий, корумпований армійський "совок" не здолати без реального розвитку співпраці з партнерами,

– написала Безугла.

Нагадаємо, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав пропозицію про виключення Безуглої ще 22 липня. Тоді віжповідну постанову зареєстрували у ВР.