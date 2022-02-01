Рада вернулась к работе после почти двух месяцев отдыха
1 февраля 2022 , 10:46Читати новину українською
Источник:24 канал
Во вторник, 1 февраля, Верховная Рада Украины начала новую сессию. В зале зарегистрировались 269 народных избранников.
На торжественное открытие 7 сессии 9 созыва пришел президент Украины Владимир Зеленский. Также участие принимают другие чиновники и гости.
К теме Зеленский в Раде призвал объединиться перед вызовами, стоящими перед Украиной
В Раде звучал гимн от хора Веревки
На заседание пришел глава Кабмина Денис Шмыгаль с министрами.
Сессию открывал глава парламента Руслан Стефанчук. Звучал гимн от Народного хора Украины имени Григория Веревки.
Первым в Верховной Раде выступил президент Владимир Зеленский.
Открытие сессии Верховной Рады: смотрите видео
Заявления Зеленского в Раде
- Владимир Зеленский во вторник, 1 февраля, выступил в Верховной Раде. Украинский лидер призвал народ объединяться перед вызовами, которые встали перед Украиной.
- Владимир Зеленский во время заседания Верховной Рады подписал указ о переходе на профессиональную армию. Президент рассказал о плане укрепления обороноспособности государства и привлекательности военной службы.
- Также в Раде отмечали, что главными направлениями работы сессии станут безопасность и экономика.