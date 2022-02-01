Рада вернулась к работе после почти двух месяцев отдыха

1 февраля 2022 , 10:46
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Источник:

24 канал

Во вторник, 1 февраля, Верховная Рада Украины начала новую сессию. В зале зарегистрировались 269 народных избранников.

На торжественное открытие 7 сессии 9 созыва пришел президент Украины Владимир Зеленский. Также участие принимают другие чиновники и гости.

К теме Зеленский в Раде призвал объединиться перед вызовами, стоящими перед Украиной

В Раде звучал гимн от хора Веревки

На заседание пришел глава Кабмина Денис Шмыгаль с министрами.

Сессию открывал глава парламента Руслан Стефанчук. Звучал гимн от Народного хора Украины имени Григория Веревки.

Первым в Верховной Раде выступил президент Владимир Зеленский.

Открытие сессии Верховной Рады: смотрите видео

Заявления Зеленского в Раде

  • Владимир Зеленский во вторник, 1 февраля, выступил в Верховной Раде. Украинский лидер призвал народ объединяться перед вызовами, которые встали перед Украиной.
  • Владимир Зеленский во время заседания Верховной Рады подписал указ о переходе на профессиональную армию. Президент рассказал о плане укрепления обороноспособности государства и привлекательности военной службы.
  • Также в Раде отмечали, что главными направлениями работы сессии станут безопасность и экономика.
Автор: Оксана Княжик