Рада возобновила е-декларирование, однако главная правка не набрала голосов

По состоянию на 5 сентября Рада возобновила е-декларирование. "За" отдали свои голоса 329 народных избранников.

Однако главная правка – относительно немедленного открытия деклараций – не набрала достаточного количества голосов. Ее поддержали всего 199 парламентариев.

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Как голосовали за эту правку:

117 из 191 нардепа от "Слуги народа";

22 из 22 от "ЕС";

5 из 13 от "Батькивщины";

15 из 21 от "Платформы за жизнь и мир";

17 из 17 от "Голоса";

1 из 9 от "Восстановление";

8 из 11 от "За будущее";

7 из 16 от "Доверия";

7 из 17 от внефракционных.

Впоследствии Давид Арахамия отреагировал на недовольство общества. Он подчеркнул, что через год реестр автоматически откроется. Кроме того, была сделана норма, согласно которой декларант может добровольно открыть свою декларацию.

Мы с руководством парламента будем первым подавать такие письма в НАПК с просьбой сделать наши декларации публичными. Это политическая ответственность каждого декларанта,

– подчеркнул Арахамия.

Что означает восстановление электронного декларирования

Решение, принятое 5 сентября, предполагает, что подавать декларации придется не только за 2023 год, но и за 2022 и 2021 года. Кроме того, возобновят спецпроверки. Тем временем военные, участвующие в боевых действиях будут подавать декларации через 90 дней после завершения боевых действий или демобилизации.

К слову, ранее в G7 приветствовали прогресс в восстановлении декларирования для украинских чиновников.