Рада возвращается с каникул: что нардепы будут рассматривать в первую пленарную неделю
21 января 2022 , 17:32Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Юлии Палийчук
На следующей неделе Верховная Рада вернется и продолжит работу в режиме пленарных заседаний. Должны рассматривать законопроекты об экономическом паспорте, национальном сопротивлении и "правочном спаме".
Кроме того, 24 января в 19:00 в выставочном центре "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа". В ходе него депутаты обсудят план работы на неделю.
Кстати В "Слуге народа" объяснили, нужно ли распускать Раду через 30 дней без заседаний
Что рассмотрит Рада
- №3415 – инициатива по "правочному спаму".
- №4278, 4279 – о повышении лимита налогообложения заказа из иностранных магазинов. Хотят повысить со 100 до 150 евро.
- №5583 – изменения в закон о статусе ветеранов войны – по совершенствованию системы социальной защиты.
- №5864 – введение нового государственного праздника – Дня Украинской Государственности, который будет отмечаться 28 июля.
- Также будет рассматриваться пакет президентских законопроектов об экономическом паспорте. Речь идет об инициативах №№6394, 6395, 6396, 6397;
- №6302 – по подготовке и ведению национального сопротивления.
Сколько заработали нардепы в прошлом году
Годовая зарплата народного избранника в Украине составляет около полумиллиона гривен. В парламенте рассказали, что в 2021 году меньше всего среди нардепов заработал "слуга" Давид Арахамия – 410 300 гривен. Больше всего получила Ирина Геращенко из "ЕС" – 582 тысячи гривен.
Зарплаты других депутатов:
- Артур Герасимов ("ЕС") – 540 867 гривен.
- Виктор Медведчук ("Оппозиционная платформа – За Жизнь) – 445 869 гривен.
- Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок") – 465 579 гривен.
- Юлия Тимошенко ("Батькивщина") – 486 593 гривны.
- Елена Шуляк ("Слуга народа") – 546 058 гривен.
- Александра Устинова ("Голос") – 504 352 гривны.