Рада возвращается с каникул: что нардепы будут рассматривать в первую пленарную неделю

На следующей неделе Верховная Рада вернется и продолжит работу в режиме пленарных заседаний. Должны рассматривать законопроекты об экономическом паспорте, национальном сопротивлении и "правочном спаме".

Кроме того, 24 января в 19:00 в выставочном центре "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа". В ходе него депутаты обсудят план работы на неделю.

Кстати В "Слуге народа" объяснили, нужно ли распускать Раду через 30 дней без заседаний

Что рассмотрит Рада

№3415 – инициатива по "правочному спаму".

№4278, 4279 – о повышении лимита налогообложения заказа из иностранных магазинов. Хотят повысить со 100 до 150 евро.

№5583 – изменения в закон о статусе ветеранов войны – по совершенствованию системы социальной защиты.

№5864 – введение нового государственного праздника – Дня Украинской Государственности, который будет отмечаться 28 июля.

Также будет рассматриваться пакет президентских законопроектов об экономическом паспорте. Речь идет об инициативах №№6394, 6395, 6396, 6397;

№6302 – по подготовке и ведению национального сопротивления.

Сколько заработали нардепы в прошлом году

Годовая зарплата народного избранника в Украине составляет около полумиллиона гривен. В парламенте рассказали, что в 2021 году меньше всего среди нардепов заработал "слуга" Давид Арахамия – 410 300 гривен. Больше всего получила Ирина Геращенко из "ЕС" – 582 тысячи гривен.

Зарплаты других депутатов: