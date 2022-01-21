Крім того, 24 січня о 19:00 у виставковому центрі "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга Народу". Під час нього депутати обговорять план роботи на тиждень.

До речі У "Слузі народу" пояснили, чи потрібно розпускати Раду через 30 днів без засідань

Що розгляне Рада

№3415 – ініціатива щодо "правковому спаму".

№4278, 4279 – про підвищення ліміту оподаткування замовлення з іноземних магазинів. Хочуть підвищити з 100 до 150 євро.

№5583 – зміни до закону про статус ветеранів війни – щодо вдосконалення системи соціального захисту.

№5864 – запровадження нового державного свята – Дня Української Державності, який відзначатимуть 28 липня.

Також розглядатимуть пакет президентських законопроєктів про економічний паспорт. Мовиться про ініціативи №№6394, 6395, 6396, 6397;

№6302 – щодо підготовки та ведення національного спротиву.

Скільки заробили нардепи торік

Річна зарплата народного обранця в Україні складає близько пів мільйона гривень. У парламенті розповіли, що у 2021 році найменше серед нардепів заробив "слуга" Давид Арахамія – 410 300 гривень. Найбільше отримала Ірина Геращенко з "ЄС" – 582 тисячі гривень.

Зарплати інших депутатів: