Рада вводит уголовную ответственность за съемку перемещения ВСУ

Верховная Рада вводит уголовную ответственность за фото- и видеосъемку перемещений Вооруженных Сил Украины.

В частности, Уголовный кодекс дополняют статьей 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

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За что именно вводят уголовную ответственность:

За распространение информации в условиях военного или чрезвычайного состояния о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, а также о его перемещении по территории Украины, если такую информацию не размещали в открытом доступе Генштаб ВСУ, Минобороны Украины или официальные источники соответствующих ведомств стран-партнеров.

Наказание: лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

За распространение информации в условиях военного или чрезвычайного положения о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такую информацию. не размещал в открытом доступе Генштаб ВСУ.

Наказание: лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц или из корыстных побуждений, или с целью предоставления такой информации государству-агрессору или незаконным вооруженным формированиям, или если они повлекли тяжкие последствия.

Наказание: лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

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