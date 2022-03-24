Зокрема Кримінальний кодекс доповнюють Статтею 114-2: Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

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За що саме вводять кримінальну відповідальність:

За розповсюдження інформації в умовах воєнного або надзвичайного стану про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, а також про її переміщення територією України, якщо таку інформацію не розміщували у відкритому доступі Генштаб ЗСУ, Міноборони України або офіційні джерела відповідних відомств країн-партнерів.

Покарання: позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

За поширення інформації в умовах воєнного або надзвичайного стану про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо таку інформацію не розміщував у відкритому доступі Генштаб ЗСУ.

Покарання: позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі-агресору чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

Покарання: позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

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