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      Рада приняла изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО: кто голосовал против

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      Кто голосовал против изменений в Конституцию относительно ЕС и НАТО
      Кто голосовал против изменений в Конституцию относительно ЕС и НАТО / Фото из открытых источников

      Народные депутаты окончательно одобрили изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО – их поддержали 334 народных избранника. Против проголосовали 35 нардепов, еще 16 не приняли участия в голосовании.

      Для принятия решения требовалось конституционное большинство – 300 голосов.

      Читайте также: Рада закрепила в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС: что это означает

      Среди тех, кто изменений не поддержал, – весь "Оппозиционный блок". Против проголосовал 31 член фракции, еще 4 – не голосовали вообще.

      Кроме того, решение не поддержали 4 внефракционных депутата: Юрий Бойко, Сергей Льовочкин, Сергей Дунаев и Юлий Иоффе.

      Верховна рада Курс на НАТО та Євросоюз
      Итоги голосования за изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО

      Как вносят изменения в Конституцию Украины?
      • Предложения по изменениям в Конституцию Украины может подать в Верховную Раду только президент или 150 нардепов (не менее трети парламентариев). Петр Порошенко внес законопроект об изменениях в Конституцию относительно курса в ЕС и НАТО 3 сентября 2018 года.
      • Далее Рада должна внести этот документ в повестку дня и направить его в Конституционный Суд Украины. Для этого необходимо 226 голосов. Парламентарии дали старт изменениям в Конституцию 20 сентября. "За" – 321 голос.
      • После положительного решения Конституционного суд 22 ноября Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении (311 "за" из 300 необходимых).
      • 7 февраля парламент окончательно закрепил в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Для этого также требовалась конституционное большинство голосов, "за" проголосовали 334 депутата.
      С 1996 года, когда была принята Конституция Украины, она была изменена 8 раз. Несколько раз даже была изменена форма управления государством. Начинали с президентско-парламентской. В 2004 году утвердили парламентско-президентское государство. А Янукович превратил ее обратно в президентско-парламентскую. Однако, после победы Революции достоинства его нововведения признали неконституционными.

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      Теги: НАТО Новости Украины Новости политики Евросоюз Верховная Рада Законодательство Конституция
      Источник: 24 Канал
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