Рада приняла изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО: кто голосовал против

Народные депутаты окончательно одобрили изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО – их поддержали 334 народных избранника. Против проголосовали 35 нардепов, еще 16 не приняли участия в голосовании.

Для принятия решения требовалось конституционное большинство – 300 голосов.

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Среди тех, кто изменений не поддержал, – весь "Оппозиционный блок". Против проголосовал 31 член фракции, еще 4 – не голосовали вообще.

Кроме того, решение не поддержали 4 внефракционных депутата: Юрий Бойко, Сергей Льовочкин, Сергей Дунаев и Юлий Иоффе.



Итоги голосования за изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО

Как вносят изменения в Конституцию Украины?

• Предложения по изменениям в Конституцию Украины может подать в Верховную Раду только президент или 150 нардепов (не менее трети парламентариев). Петр Порошенко внес законопроект об изменениях в Конституцию относительно курса в ЕС и НАТО 3 сентября 2018 года.

• Далее Рада должна внести этот документ в повестку дня и направить его в Конституционный Суд Украины. Для этого необходимо 226 голосов. Парламентарии дали старт изменениям в Конституцию 20 сентября. "За" – 321 голос.

• После положительного решения Конституционного суд 22 ноября Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении (311 "за" из 300 необходимых).

• 7 февраля парламент окончательно закрепил в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Для этого также требовалась конституционное большинство голосов, "за" проголосовали 334 депутата.

С 1996 года, когда была принята Конституция Украины, она была изменена 8 раз. Несколько раз даже была изменена форма управления государством. Начинали с президентско-парламентской. В 2004 году утвердили парламентско-президентское государство. А Янукович превратил ее обратно в президентско-парламентскую. Однако, после победы Революции достоинства его нововведения признали неконституционными.