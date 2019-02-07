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      Рада проголосовала за создание Единого государственного реестра ветеранов

      30 Читати новину українською
      Верховна Рада Украины
      Верховна Рада Украины / 24 канал

      Украинский парламент принял за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в закон "о статусе ветеранов войны и гарантии их социальной защиты" о Едином государственном реестре ветеранов войны". За документ со второй попытки проголосовали 237 народных избранников.

      Согласно принятому решению, в Украине должны создать реестр ветеранов войны, куда будет внесена информация о ветеранах войны, а также лиц, которые имеют особые заслуги перед родиной, пострадавших участников Революции Достоинства и членов семей таких лиц.

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      Для чего нужен такой реестр?

      – Для учета ветеранов;

      – Для реализации ветеранами льгот и других социальных гарантий;

      – Для администрирования потребностей ветеранов;

      – Для координации деятельности органов исполнительной власти.

      Несмотря на это, к персональным данным лиц, которые будут содержаться в реестре, будет ограничен доступ.

      Глава министерства по вопросам ветеранов Ирина Фриз раньше замечала, что реестр позволит провести аудит, систематизировать льготы и сделать прозрачной и понятной работу государства с ветеранами, а также станет базой для разработки онлайн-платформы "Е-Ветеран".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Министерство по делам ветеранов
      Источник: 24 Канал
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