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      Рада проголосувала за створення Єдиного державного реєстру ветеранів

      89 Читать новость на русском
      Верховна Рада України
      Верховна Рада України / 24 канал

      Український парламент схвалив за основу і в цілому законопроект "Про внесення змін до закону "про статус ветеранів війни і гарантії іх соціального захисту" про Єдиний державний реєстр ветеранів війни". За документ із другої спроби проголосували 237 народних обранців.

      Згідно з прийнятим рішенням, в Україні мають створити реєстр ветеранів війни, куди буде внесена інформація про ветеранів війни, а також – осіб , які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей таких осіб.

      Читайте також: Міністерство у справі ветеранів: що змінить нова установа

      Для чого потрібен такий реєстр?

      – Для обліку ветеранів;

      – Для реалізації ветеранами пільг та інших соціальних гарантій;

      – Для адміністрування потреб ветеранів;

      – Для координації діяльності органів виконавчої влади.

      Попри це, до персональних даних осіб, які міститимуться у реєстрі, буде обмежений доступ.

      Очільниця міністерства з питань ветеранів Ірина Фріз раніше зауважувала, що реєстр дозволить провести аудит, систематизувати пільги та зробити прозорою і зрозумілою роботу держави з ветеранами, а також стане базою для розробки онлайн-платформи "Е-Ветеран".

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Міністерство у справах ветеранів
      Джерело: 24 Канал
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