Рада проголосувала за створення Єдиного державного реєстру ветеранів

Український парламент схвалив за основу і в цілому законопроект "Про внесення змін до закону "про статус ветеранів війни і гарантії іх соціального захисту" про Єдиний державний реєстр ветеранів війни". За документ із другої спроби проголосували 237 народних обранців.

Згідно з прийнятим рішенням, в Україні мають створити реєстр ветеранів війни, куди буде внесена інформація про ветеранів війни, а також – осіб , які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей таких осіб.

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Для чого потрібен такий реєстр?

– Для обліку ветеранів;

– Для реалізації ветеранами пільг та інших соціальних гарантій;

– Для адміністрування потреб ветеранів;

– Для координації діяльності органів виконавчої влади.

Попри це, до персональних даних осіб, які міститимуться у реєстрі, буде обмежений доступ.

Очільниця міністерства з питань ветеранів Ірина Фріз раніше зауважувала, що реєстр дозволить провести аудит, систематизувати пільги та зробити прозорою і зрозумілою роботу держави з ветеранами, а також стане базою для розробки онлайн-платформи "Е-Ветеран".