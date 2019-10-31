Рада внесла изменения в госбюджет-2019: на что выделили больше денег

Верховная Рада 31 октября одобрила изменения в закон о государственном бюджете на 2019 год. Так, нардепы выделили больше денег на зарплаты шахтерам, правоохранителям, на оборону и дороги. Увеличат финансирование и на пострадавших от катастрофы на ЧАЭС и на людей с инвалидностью.

Зарплаты шахтерам

Узнайте, что заложено в проекте госбюджета на 2020 год

Внесенные в госбюджет на 2019 год изменения предусматривают дополнительный 1 миллиард гривен на финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт". Это позволит обеспечить своевременную выплату зарплаты шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.

Зарплаты военным и правоохранителям

Вырастет до уровня выплат в ВСУ денежное обеспечение:

военнослужащих Госпогранслужбы,

СБУ,

Нацгвардии,

Главного управления разведки Минобороны,

Управления государственной охраны.

А расходы на национальную безопасность и оборону вырастут на 1,4 миллиарда гривен.

Деньги на ликвидацию ЧС

На 500 миллионов гривен Рада увеличила финансирование резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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Выплаты чернобыльцам

На 354,6 миллиона гривен планируют увеличить финансирование социальной защиты пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Это позволит своевременно и полностью доплачивать за работу в зоне отчуждения, а также – выплачивать ежегодный и дополнительный отпуска 22 тысячам человек.

Реабилитация людей с инвалидностью

На 787 миллионов гривен вырастет финансирование мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации людей с инвалидностью. За эти деньги улучшат обеспечение людей с инвалидностью техническими и другими средствами реабилитации.

Военкоматы и дороги

Член бюджетного комитета Леся Забуранная сообщила, что по состоянию на 1 октября в специальный фонд конфискованных средств поступил 1 миллиард 560,1 миллиона гривен. Из этой суммы 524 миллиона гривен направят Министерству обороны на обустройство военных комиссариатов и их всестороннее обеспечение. Еще 1 миллиард 36,1 миллиона гривен направят Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор" на приоритетные направления развития дорог государственного значения.

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