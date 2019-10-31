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      Рада внесла изменения в госбюджет-2019: на что выделили больше денег

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      Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2019
      Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2019 / Getty Images

      Верховная Рада 31 октября одобрила изменения в закон о государственном бюджете на 2019 год. Так, нардепы выделили больше денег на зарплаты шахтерам, правоохранителям, на оборону и дороги. Увеличат финансирование и на пострадавших от катастрофы на ЧАЭС и на людей с инвалидностью.

      Зарплаты шахтерам

       Узнайте, что заложено в проекте госбюджета на 2020 год

      Внесенные в госбюджет на 2019 год изменения предусматривают дополнительный 1 миллиард гривен на финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт". Это позволит обеспечить своевременную выплату зарплаты шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.

      Зарплаты военным и правоохранителям

      Вырастет до уровня выплат в ВСУ денежное обеспечение:

      • военнослужащих Госпогранслужбы,
      • СБУ,
      • Нацгвардии,
      • Главного управления разведки Минобороны,
      • Управления государственной охраны.

      А расходы на национальную безопасность и оборону вырастут на 1,4 миллиарда гривен.

      Деньги на ликвидацию ЧС

      На 500 миллионов гривен Рада увеличила финансирование резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

      Читайте также: Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что заложено в госбюджете 2020

      Выплаты чернобыльцам

      На 354,6 миллиона гривен планируют увеличить финансирование социальной защиты пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Это позволит своевременно и полностью доплачивать за работу в зоне отчуждения, а также – выплачивать ежегодный и дополнительный отпуска 22 тысячам человек.

      Реабилитация людей с инвалидностью

      На 787 миллионов гривен вырастет финансирование мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации людей с инвалидностью. За эти деньги улучшат обеспечение людей с инвалидностью техническими и другими средствами реабилитации.

      Военкоматы и дороги

      Член бюджетного комитета Леся Забуранная сообщила, что по состоянию на 1 октября в специальный фонд конфискованных средств поступил 1 миллиард 560,1 миллиона гривен. Из этой суммы 524 миллиона гривен направят Министерству обороны на обустройство военных комиссариатов и их всестороннее обеспечение. Еще 1 миллиард 36,1 миллиона гривен направят Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор" на приоритетные направления развития дорог государственного значения.

      Читайте также: Бюджет-2020: какой курс доллара прогнозирует Рада

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Бюджет Бюджет-2019 Законодательство Верховная Рада
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