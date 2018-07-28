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Радары на украинские дороги пока возвращать не будут

27 Читати новину українською
Омелян разъяснил ситуацию с возвращением радаров на украинские дороги
Омелян разъяснил ситуацию с возвращением радаров на украинские дороги / Соцсети

В ближайшее время радары, фиксирующие скорость, на украинском дороги возвращаться не будут, хотя и было много дискуссий по этому вопросу в обществе. Зато в августе будет проведено совместное совещание и разработан единый пакет решений, который впоследствии представят Кабинету министров.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНИАН.

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По его словам, правительство Украины пока не рассматривает введение ручной фиксации скорости на автодорогах страны.

"Не будет. Это не рассматривается сейчас. Я понимаю, что было много дискуссий в общественной среде. Мы решили не торпедировать этот вопрос. Возможно, это и правильно", – пояснил чиновник.

Как подчеркнул Омелян, в августе будет проведено совместное совещание и разработан единый пакет решений, который впоследствии представят Кабинету министров.

Напомним, после масштабных смертельных ДТП на Житомирщине и Николаевщине Владимир Омелян заявлял, что Верховная Рада должна проголосовать за закон об автоматической фиксации нарушений ПДД. По его словам, с 27 июля на украинские дороги должен был вернуться скоростной контроль, который бы осуществлялся в ручном режиме, то есть так называемые радары.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Омелян Министерство инфраструктуры Авто Аварии и ДТП Новые правила дорожного движения
Источник: 24 Канал
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