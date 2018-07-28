Радари на українські дороги поки не повертатимуть

Ближайшим часом радари, що фіксують швидкість, на українські дороги не перевертатимуться, хоча й було багато дискусій щодо цього питання у суспільстві. Натомість у серпні буде проведено спільну нараду та розроблено єдиний пакет рішень, який згодом представлять Кабінету міністрів.

Таку заяву зробив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНІАН.

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За його словами, уряд України поки що не розглядає запровадження ручної фіксації швидкості на автодорогах країни.

"Не буде. Це не розглядається зараз. Я розумію, що було багато дискусій у громадському середовищі. Ми вирішили не торпедувати це питання. Можливо, це й правильно", – пояснив чиновник.

За його словами, у серпні буде проведено спільну нараду та розроблено єдиний пакет рішень, який згодом представлять Кабінету міністрів.

Нагадаємо, після масштабних смертельних ДТП на Житомирщині та Миколаївщині Володимир Омелян заявляв, що Верховна Рада повинна проголосувати за закон про автоматичну фіксацію порушень ПДР. За його словами, з 27 липня на українські дороги мав повернутися швидкісний контроль, який би здійснювався у ручному режимі, тобто так звані радари.