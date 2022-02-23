В Раде депутаты стоя аплодировали украинским защитникам

Верховная Рада вечером 23 февраля собралась на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса введения чрезвычайного положения. При обсуждении нардепы стоя аплодировали нашим защитникам.

Это произошло во время выступления нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского. Он предложил поаплодировать нашим воинам.

Важно В Украине ввели чрезвычайное положение

Депутаты аплодировали стоя

Забродский попросил нардепов поддержать наших защитников. После этого все присутствовавшие в зале начали стоя аплодировать нашим военным.

Депутаты аплодируют военным: смотрите видео

В Украине ввели чрезвычайное положение

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Утром 23 февраля СНБО обратился к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Вечером того же дня нардепы собрались на 2 внеочередных заседания. На втором они проголосовали за введение чрезвычайного положения. Это решение поддержали 335 нардепов.

Больше о чрезвычайном положении в выпуске "Такие дела": смотрите видео