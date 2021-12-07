В Раде до сих пор не зарегистрировали заявление об отставке Ткаченко, – Стефанчук
Источник:"Суспільне"
Александр Ткаченко 11 ноября написал заявление об отставке с должности руководителя Министерства культуры. Впоследствии документ поступил в Верховную Раду.
Однако спикер Руслан Стефанчук в декабре сообщил, что заявление все еще не зарегистрировано в парламенте. В то же время, народный депутат предположил, что Александр Ткаченко мог передумать.
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В свою очередь министр культуры и информационной политики решительно подчеркнул, что не отозвал документ. Он указал: "У меня новостей по этому поводу сегодня нет, заявление в Верховной Раде".
Обсуждение продолжается, – Ткаченко
В комментарии НВ Александр Ткаченко опроверг слухи о том, что передумал уходить в отставку. Глава Минкульта объяснил, что в настоящее время его увольнение с должности обсуждается.
Мое решение об отставке остается актуальным. Я также ждал регистрации моего заявления Верховной Радой,
– заметил он.
По его словам, "фракция совершенно не поддержала решение об отставке, что в дальнейшем переросло в долговременные обсуждения":
- профильным комитетом;
- руководителями партии и фракции;
- коллегами;
- спикером;
- премьером;
- президентом.
"Они попросили остаться. Вместо этого я предложил свое видение развития экосистемы культуры и информполитики. Обсуждение продолжается", – добавил Александр Ткаченко.
Заявление Ткаченко об отставке
- Александр Ткаченко 11 ноября написал заявление об отставке с должности главы Минкульта.
- Он назвал передачу Госкино из Минкульта в управление Кабмина "нелогичной". Упомянул бюджет на культуру и перипетии с созданием Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия.
- Денис Шмигаль 12 ноября заявил, что отделение Госкино от Минкульта связано с тем, чтобы "придать ему весомый статус". Он объяснял, что еще не общался с министром.
- Давид Арахамия 16 ноября сообщил, что "Слуга народа" не будет поддерживать отставку. Ведь, по его словам, министру следовало прежде всего сообщить о своем решении фракции.