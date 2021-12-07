В Раде до сих пор не зарегистрировали заявление об отставке Ткаченко, – Стефанчук

Александр Ткаченко 11 ноября написал заявление об отставке с должности руководителя Министерства культуры. Впоследствии документ поступил в Верховную Раду.

Однако спикер Руслан Стефанчук в декабре сообщил, что заявление все еще не зарегистрировано в парламенте. В то же время, народный депутат предположил, что Александр Ткаченко мог передумать.

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В свою очередь министр культуры и информационной политики решительно подчеркнул, что не отозвал документ. Он указал: "У меня новостей по этому поводу сегодня нет, заявление в Верховной Раде".

Обсуждение продолжается, – Ткаченко

В комментарии НВ Александр Ткаченко опроверг слухи о том, что передумал уходить в отставку. Глава Минкульта объяснил, что в настоящее время его увольнение с должности обсуждается.

Мое решение об отставке остается актуальным. Я также ждал регистрации моего заявления Верховной Радой,

– заметил он.

По его словам, "фракция совершенно не поддержала решение об отставке, что в дальнейшем переросло в долговременные обсуждения":

профильным комитетом;

руководителями партии и фракции;

коллегами;

спикером;

премьером;

президентом.

"Они попросили остаться. Вместо этого я предложил свое видение развития экосистемы культуры и информполитики. Обсуждение продолжается", – добавил Александр Ткаченко.

Заявление Ткаченко об отставке