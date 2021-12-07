Однак спікер Руслан Стефанчук у грудні повідомив, що заява все ще не зареєстрована у парламенті. Водночас народний депутат припустив, що Олександр Ткаченко міг передумати.

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Своєю чергою міністр культури й інформаційної політики рішуче наголосив, що не відкликав документ. Він вказав: "У мене новин з цього приводу сьогодні немає, заява у Верховній Раді".

Обговорення триває, – Ткаченко

У коментарі НВ Олександр Ткаченко спростував чутки про те, що передумав йти у відставку. Глава Мінкульту пояснив, що наразі його звільнення з посади обговорюється.

Моє рішення про відставку залишається актуальним. Я також чекав на реєстрацію моєї заяви Верховною Радою,
– зауважив він.

З його слів, "фракція абсолютно не підтримала рішення про відставку, що надалі переросло у довготривалі обговорення" з:

  • профільним комітетом;
  • керівниками партії та фракції;
  • колегами;
  • спікером;
  • прем'єром;
  • президентом.

"Вони попросили залишитись. Натомість я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває", – додав Олександр Ткаченко.

Заява Ткаченка про відставку

  • Олександр Ткаченко 11 листопада написав заяву про відставку з посади очільника Мінкульту.
  • Він назвав передачу Держкіно з Мінкульту в управління Кабміну "нелогічною". Згадав бюджет на культуру та перипетії зі створенням Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини.
  • Денис Шмигаль 12 листопада заявив, що відділення Держкіно від Мінкульту пов'язане з тим, щоб "надати йому вагомого статусу". Він пояснював, що ще не спілкувався з міністром.
  • Давид Арахамія 16 листопада повідомив, що "Слуга народу" не підтримуватиме відставку. Адже, за його словами, міністру слід було насамперед повідомити про своє рішення фракцію.