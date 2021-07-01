В Раде достаточно голосов для принятия закона об олигархах в первом чтении, – "слуги"

Во время внеочередного заседания 1 июля народные депутаты рассмотрят законопроект о деолигархизации. Его создание инициировал президент Владимир Зеленский.

В партии "Слуга народа" уверены, что имеют достаточно голосов для принятия соответствующего документа. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в руководстве правящей политсилы.

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Наша фракция даст 200 голосов, а при большом желании обеспечит и 226 "за" в первом чтении. Не думаю, что в зале будут так раскачивать ситуацию, чтобы даже в первом чтении этот законопроект не проголосовать,

– сказал собеседник издания.

Стоит отметить, что профильный комитет 30 июня проголосовал за законопроект о деолигархизации. Его поддержали 9 членов, 4 проголосовали против, а 1 – воздержался.

В то же время там порекомендовали Раде отклонить альтернативные законопроекты №5599-1, 5599-2 и 5599-3 авторства депутатов от фракций "ЕС, "Голос", "Батькивщина" и группы "За будущее".

Законопроект об олигархах: что известно

Во время заседания СНБО 15 апреля президент Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта О статусе олигарха в Украине

Главной задачей документа является превращение олигархов в бизнесменов. Это делается для того, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

По словам члена Комитета по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, в реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

имеют значительное влияние на СМИ;

являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

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