В Раде хотят ввести дистанционное голосование

Верховная Рада может перейти на дистанционное голосование. Соответствующий законопроект как автор подписал 241 народный депутат.

Важность введения новой формы голосования отметил первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко. Он отметил, это поможет в те моменты, когда парламент не сможет собраться по каким-либо причинам.

К слову Рада призывает закрыть небо над Украиной: Стефанчук выступил на заседании Европарламента

"Это нужно на форс-мажорный случай", – подчеркнул политик.

По его словам, дистанционное голосование будут использовать в важных вопросах, но эти вопросы не должны касаться изменений в Конституцию, какие-либо вопросов, связанных с мирным процессом, с мирными договорами. Это не может касаться импичмента президента и смены руководства парламента.

Дистанционное голосование необходимо в условиях агрессии России

Он подчеркнул, что все депутаты работают, причем значительная часть – на блокпостах и в ​​теробороне.

"Учитывая логистическую ситуацию в Украине, внеочередные заседания точно будут объявлять в такой срок, чтобы депутаты успели доехать до места проведения. И мы понимаем, что сейчас любые перемещения по Украине – это 2 – 3 суток, учитывая комендантские часы, блокпосты и тому подобное", – отметил заместитель главы Верховной Рады.

Важно организовывать дистанционные голосования по важнейшим вопросам в условиях агрессии России,

– сказал Корниенко.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Обратите внимание – Стефанчук призвал закрыть небо над Украиной: смотрите видео