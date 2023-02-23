Совет сделал шаг к запрету распространять информацию о заседаниях во время войны

Уже около года все заседания Верховной Рады проходят в закрытом режиме. Однако есть отдельные нардепы, которые все же распространяют результаты голосования и приняты решения в соцсетях.

Детали сообщил нардеп Ярослав Железняк. Он сказал, что парламентарии 23 февраля проголосовали в первом чтении за законопроект 9005 о запрете распространения информации о пленарном заседании.

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Официальное название законопроекта – "О внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете распространения информации о пленарном заседании Верховной Рады Украины во время действия военного положения". Его зарегистрировали 9 февраля по инициативе более сотни нардепов, среди которых и спикер Рады Руслан Стефанчук.

Законодательной инициативой предлагают утвердить, что во время действия военного положения в Украине народному депутату запрещается распространять любым способом информацию о:

время,

место,

ход и результаты проведения (продолжения) пленарного заседания ранее чем через час после закрытия этого пленарного заседания или объявления перерыва.

В случае нарушения Совет без обсуждения может лишить народного депутата права участвовать в пленарных заседаниях или продолжающемся пленарном заседании сроком до пяти дней таких заседаний.

Сам нардеп выразил свое недовольство этим законопроектом. Намекав, что он не имеет никакого смысла.

Так и никто не объяснил мне, а в чем смысл инициативы, но на всякий случай приняли. Безумная безудержная реформа. Трудные решения для трудных времен,

– саркастически отметил Железняк.

Добавим, что 7 февраля в Украине продлили сроки действия военного положения и всеобщей мобилизации. В Верховной Раде одобрили соответствующее решение. Военное положение – это специальный правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее регионах при угрозе вооруженной агрессии или нападения. Мобилизация и военное положение могут быть прекращены досрочно.

Это уже шестое голосование парламента за военное положение с начала войны. До этого Совет уже одобрял подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.