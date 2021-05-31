В Раде отреагировали на письмо Зеленского Шмыгалю по антикоррупционному закону

Президент Владимир Зеленский призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений в закон "О предотвращении коррупции". Дмитрий Разумков заявил, что замечания главы государства являются очень дельными.
Реакция Разумкова на письмо Зеленского
Спикер Верховной Рады считает, что норму антикоррупционного закона надо вернуть в редакцию 2019 года. Об этом он заявил во время согласовательного совета в парламенте.
Актуально Зеленский поручил Кабмину усовершенствовать положения антикоррупционного закона
На мой взгляд, абсолютно дельное предложение президента. Он предложил внести изменения в положения закона "О предотвращении коррупции" в отношении помощников и советников главы Верховной Рады. Надо признавать ошибки,
– подчеркнул Разумков.
Он планирует обсудить этот вопрос с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на имя которого Зеленский и отправил соответствующее письмо.
"Такие законопроекты в Кабмине достаточно долго готовятся к рассмотрению. Я думаю, что мы можем сделать это на уровне нардепов. Дальше такие ошибки больше делать не будем", – пояснил спикер парламента.
Что известно об обращении президента
Глава государства направил премьеру письмо с предложенными изменениями в закон, которые бы повысили прозрачность декларирования. Эти изменения предусматривают:
- установление срока, в течение которого после назначения чиновника не будут действовать ограничения о прекращении предпринимательской деятельности;
- восстановление 30-дневного периода, когда должностные лица должны передать свои предприятия и корпоративные права;
- уточнение положения о том, что требование о передаче управления не применяются в части акций акционерного общества, совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций АО;
- обязательное декларирование операций по покупке и продаже иностранной валюты чиновников или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов (то есть 113 500 гривен);
- полную проверку деклараций советников или помощников председателя Верховной Рады, а также специальную проверку претендентов на эти должности.