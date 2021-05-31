В Раде отреагировали на письмо Зеленского Шмыгалю по антикоррупционному закону

Президент Владимир Зеленский призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений в закон "О предотвращении коррупции". Дмитрий Разумков заявил, что замечания главы государства являются очень дельными.

Реакция Разумкова на письмо Зеленского

Спикер Верховной Рады считает, что норму антикоррупционного закона надо вернуть в редакцию 2019 года. Об этом он заявил во время согласовательного совета в парламенте.

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На мой взгляд, абсолютно дельное предложение президента. Он предложил внести изменения в положения закона "О предотвращении коррупции" в отношении помощников и советников главы Верховной Рады. Надо признавать ошибки,

– подчеркнул Разумков.

Он планирует обсудить этот вопрос с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на имя которого Зеленский и отправил соответствующее письмо.

"Такие законопроекты в Кабмине достаточно долго готовятся к рассмотрению. Я думаю, что мы можем сделать это на уровне нардепов. Дальше такие ошибки больше делать не будем", – пояснил спикер парламента.

Что известно об обращении президента

Глава государства направил премьеру письмо с предложенными изменениями в закон, которые бы повысили прозрачность декларирования. Эти изменения предусматривают: