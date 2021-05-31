Реакція Разумкова на лист Зеленського
Спікер Верховної Ради вважає, що норму антикорупційного закону треба повернути до редакції 2019 року. Про це він заявив під час погоджувальної ради у парламенті.
Актуально Зеленський доручив Кабміну вдосконалити положення антикорупційного закону
На мій погляд, абсолютно слушна пропозиція президента. Він запропонував внести зміни до положень закону "Про запобігання корупції" щодо помічників та радників глави Верховної Ради. Треба визнавати помилки,
– наголосив Разумков.
Він планує обговорити це питання з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, на ім'я якого Зеленський і відправив відповідний лист.
"Такі законопроєкти в Кабміні достатньо довго готуються до розгляду. Я думаю, що ми можемо зробити це на рівні нардепів. Далі такі помилки більше робити не будемо", – пояснив спікер парламенту.
Що відомо про звернення президента
Глава держави надіслав прем'єру лист із запропонованими змінами до закону, які б підвищили прозорість декларування. Ці зміни передбачають:
- встановлення терміну протягом якого після призначення посадовця не діятимуть обмеження про припинення підприємницької діяльності;
- відновлення 30-денного періоду, коли посадовці мають передати свої підприємства та корпоративні права;
- уточнення положення про те, що вимога щодо передачі управління не застосовуються у частині акцій акціонерного товариства сукупною номінальною вартістю не більше 0,25 прожиткового мінімуму та які сукупно не перевищують 5% голосуючих акцій АТ;
- обов'язкове декларування операцій з купівлі та продажу іноземної валюти чиновників або членів їхніх сімей, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів (тобто 113 500 гривень);
- повну перевірку декларацій радників або помічників голови Верховної Ради, а також спеціальну перевірку претендентів на ці посади.