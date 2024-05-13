Кадровые вопросы могут быть решены в течение ближайших пленарных недель. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает 24 Канал.

Смотрите также Какая парламентская фракция заработала больше всего во время полномасштабной войны: исследование YouControl

"Мы всегда готовы к любым кадровым решениям"

Корниенко рассказал, что правительство имеет несколько вакантных должностей, и их назначение может обсуждаться на ближайших пленарных заседаниях.

Нардеп отметил, что парламент всегда готов к принятию решений по кадровым вопросам. Он вспомнил пример быстрого увольнения Александра Кубракова и выразил убеждение, что подобные решения могут быть приняты в ближайшее время.

И, понимая, что у нас действительно через неделю снова будут пленарные дни, когда мы работаем в зале, две недели в месяц, то конечно нельзя отрицать, что возможные назначения будут на вакантные должности которые есть и недавно, и давно,

– отметил Корниенко.

Первый вице-спикер сообщил, что правительство приняло решение об увольнении Кубракова с должности с целью образования новых министерств. Также он отметил, что в правительстве есть те, кто достаточно долго на должности исполняющего обязанности.

"Это и спорт, и культура, и Минветеранов. Ну и конечно теперь это еще Министерство аграрной политики и еще два министерства", – рассказал депутат.

Также одной из причин рассмотрения кадровых изменений правительства, по словам первого вице-спикера, является необходимость образования новых министерств.

И теперь снова будет возвращаться Министерство развития регионов, общин, территорий. Я не знаю как оно будет называться, правительство еще решает. И будет Министерство инфраструктуры, так как это было до этого укрупнения которое фракция монобольшинства признала не очень удачным и предложила вернуться к старому формату,

– сказал Корниенко.

Сейчас, по словам Корниенко, нет конкретных кандидатов на должности глав этих министерств, но ситуация может измениться в течение ближайших дней. Парламент ожидает представления соответствующих кандидатур от монобольшинства.

Отставка Александра Кубракова: что известно