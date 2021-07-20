В Раде появилось самое большое межфракционное депутатское объединение: кто его возглавил

В Верховной Раде Украины объявили о создании нового межфракционного депутатского объединения. Его назвали "За конституционную реформу и эффективную власть" и оно уже считается крупнейшим.

Об этом заявил первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук во время внеочередного заседания парламента 20 июля. По его словам, в состав новосозданного объединения вошло 283 народных депутата.

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Сопредседателями МФО выбрали народных депутатов от "Слуги народа". Руководителями "За конституционную реформу и эффективную власть" стали:

Руслан Стефанчук;

Павел Фролов;

Александр Корниенко;

Виктория Подгорная;

Андрей Клочко.

Стефанчук призвал народных депутатов участвовать в межфракционного объединения.

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Срок, в который нардепы могли внести правки в закон об олигархах, завершился 15 июля. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, когда документ рассмотрят в правительстве.

В Верховной Раде действует 5 фракций ("Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос") и 2 депутатские группы ("Партия "За майбутнє" и "Довіра"). По данным Гражданской сети "ОПОРА", в конце февраля 2021 года в ВРУ насчитывалось 96 межфракционных депутатских объединений.