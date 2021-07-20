В Раде появилось самое большое межфракционное депутатское объединение: кто его возглавил
20 июля 2021 , 19:52Читати новину українською
Источник:Заседание ВРУ
В Верховной Раде Украины объявили о создании нового межфракционного депутатского объединения. Его назвали "За конституционную реформу и эффективную власть" и оно уже считается крупнейшим.
Об этом заявил первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук во время внеочередного заседания парламента 20 июля. По его словам, в состав новосозданного объединения вошло 283 народных депутата.
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Сопредседателями МФО выбрали народных депутатов от "Слуги народа". Руководителями "За конституционную реформу и эффективную власть" стали:
- Руслан Стефанчук;
- Павел Фролов;
- Александр Корниенко;
- Виктория Подгорная;
- Андрей Клочко.
Стефанчук призвал народных депутатов участвовать в межфракционного объединения.Обратите внимание!
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