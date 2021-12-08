В Раде предлагают разрешить 16-летним украинцам вступать в партии и баллотироваться на выборах

На рассмотрение Верховной Рады внесли законопроект об изменениях, в частности в избирательное законодательство. Согласно ему, украинцы с 16 лет смогут становиться членами партий и баллотироваться на местных выборах.

Предложенные группой нардепов изменения касаются гражданского кодекса, вопросов выборов и местного самоуправления, общественных обращений и объединений. Соответствующие документы опубликовали на сайте парламента.

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Изменения, которые предлагают нардепы

О выборах и общественной жизни

Во внесенном законопроекте предлагают разрешить баллотироваться на должность депутата, сельского, поселкового или городского главы не только тем, кто имеет право голоса, но и гражданам, которым ко дню выборов исполнилось 16 лет. С этого же возраста украинцам предлагают разрешить вступать в политические партии. Однако о предоставлении права голоса в законопроекте речь не идет.

Также несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 лет предлагают активно приобщать к общественной жизни, в частности к слушаниям. Законопроект предлагает гарантии учета идей и предложений несовершеннолетних украинцев. Кроме того, в Украине предлагают разрешить быть учредителями и членами общественных организаций с 16 лет.

В петициях и обращениях также предлагают учитывать голоса граждан с 16 лет.

Изменения в гражданский кодекс

Из-за таких политических нововведений, депутаты предлагают изменения в гражданский кодекс. В частности к статье о предоставлении полной гражданской дееспособности. Ее предлагают расширить соответствующим пунктом, который касается политической деятельности с 16 лет.

То есть, если гражданин Украины в возрасте 16 или 17 лет получил письменное согласие от родителей, опекунов, усыновителей или органа опеки на регистрацию кандидатом в органы местного самоуправления, то после регистрации кандидатуры, он или она становится полностью гражданско дееспособным.

Согласно действующему законодательству, могут быть членом партии или кандидатом на выборах только граждане, имеющие право голоса – то есть украинцы, достигшие совершеннолетия.