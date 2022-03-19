В Раде призывают мир отреагировать на убийства и похищения представителей СМИ

Страна-агрессор не оставляет попыток скрыть правду от мира о войне против Украины. Представители медиа, рискуя своей жизнью, доносят до общества информацию о ситуации.

Впрочем, сейчас участились убийства или похищения работников СМИ. Поэтому Комитет по свободе слова Рады призывает мировое общество отреагировать на это.

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Так, в Комитете отметили, что враг продолжает попытки скрыть от мира правду о войне в Украине, в частности, многочисленные убийства мирных жителей, детей и зверства на захваченных территориях.

В результате участились убийства или похищения представителей медиа. Комитет по свободе слова призывает мировое сообщество реагировать на это,

– говорится в сообщении.

Также призвали представителей обращаться к ним по адресу или на электронную почту: komitet.svoda.slova@gmail.com.

Имена журналистов, которые погибли в войне России против Украины

Журналист Виктор Дударь – погиб во время боевых действий под Николаевом.

Телеоператор Live Евгений Сакун – погиб во время ракетных обстрелов в Киеве.

Американский журналист и бывший автор NYT Брент Рено был убит в Ирпене, его расстреляли российские военные.

Журналисты ежедневно сражаются на информационном фронте. Впрочем, есть и работающие на поле боя, рискуя своей жизнью. Чтобы обезопасить журналистов, Вооруженные силы Украины попросили СМИ отмечать служебные машины исключительно надписью "PRESS".

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