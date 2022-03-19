Втім, зараз почастішали вбивства чи викрадання працівників ЗМІ. Тому Комітет з питань свободи слова Ради закликає світове суспільство відреагувати на це.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Так, у Комітеті зазначили, що ворог продовжує спроби приховати від світу правду про війну в Україні, зокрема численні вбивства мирних мешканців, дітей та звірства на порушених захоплених територіях.

Внаслідок цього почастішали вбивства чи викрадання представників медіа. Комітет із питань свободи слова вбачає в цьому ознаки системності і закликає світову спільноту відреагувати на це,

– йдеться у повідомленні.

Також закликали представників звертатися безпосередньо до них або на електронну адресу: komitet.svoda.slova@gmail.com.

Імена журналістів, які загинули через війну Росії проти України

Журналіст Віктор Дудар – загинув під час бойових дій під Миколаєвом.

Телеоператор Live Євген Сакун – загинув під час ракетного обстрілу в Києві.

Американський журналіст та колишній автор NYT Брент Рено – був убитий в Ірпені, його розстріляли російські військові.

Журналісти щодня борються на інформаційному фронті. Є й ті, що працюють на полі бою, ризикуючи своїм життям. Щоб убезпечити журналістів, Збройні сили України попросили ЗМІ позначати службові автівки винятково написом "PRESS".

До теми – окупанти вбили американського журналіста: дивіться відео