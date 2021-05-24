В Раде требуют прекратить любые дипломатические отношения с режимом Лукашенко

Межфракционное объединение Верховной Рады "За демократическую Беларусь" хочет разорвать дипломатические контакты с белорусским режимом. Речь идет в частности о прекращении импорта электроэнергии и остановке полетов над Беларусью.
Нардепы требуют прекратить любые дипломатические контакты с режимом Лукашенко. В виде исключения – вопросы беженцев и политзаключенных
Тем временем Госдепартамент США осудил задержание Протасевича в Минске
Расторжение дипломатических отношений с Лукашенко
В заявлении, опубликованном Алексеем Гончаренко, констатируют, что диктатор Александр Лукашенко силой удерживает власть в Беларуси. Он преследует СМИ и активистов, а из-за недавнего инцидента с самолетом, в котором летел Роман Протасевич, и вообще угрожает международной безопасности.
Требования межфракционного объединения:
- официально признать белорусский режим представляющим угрозу международной безопасности;
- прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных;
- немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси;
- прекратить любое авиасообщение с Беларусью или над Беларусью;
- подготовить новый пакет санкций СНБО в отношении деятелей режима, включая Александра Лукашенко;
- на официальном уровне назвать Александра Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации.
Нардепы призвали международное сообщество присоединиться к этим требованиям и поддержать жесткую реакцию в отношении режима Александра Лукашенко.Кстати. Восемь государств осудили перехват самолета "Афины – Вильнюс" компании Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Такое совместное заявление сделали США, Чехия, Латвия, Германия, Литва, Ирландия, Польша и Великобритания.
Инцидент с задержанием Романа Протасевича
- В аэропорту "Минск" 23 мая внепланово приземлился самолет компании Ryanair, выполнявший рейс "Афины – Вильнюс". На его борту вроде бы была взрывчатка. Самолет внезапно подал сигнал бедствия и после этого изменил курс.
- В Минске самолет проверили, но взрывчатки не нашли.
- При этом задержали журналиста и главного редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.
- Компания Ryanair утверждает, что Беларусь уведомила экипаж самолета о потенциальной угрозе на борту. Минобороны страны, впрочем, играет в пинг-понг и говорит, что, наоборот, сам экипаж попросил об остановке.