В Раде зарегистрировали постановление о геноциде Россией украинской нации

6 апреля 2022 , 11:30
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Источник:

Верховная Рада

После зверств россиян в Киевской области нардепы подали в Верховную Раду проект постановления. Она признает преступления российской армии геноцидом украинцев.

Постановление было зарегистрировано под номером 7250. Об этом сообщили 6 апреля.

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Что предполагает постановление

  • Правоохранительные органы должны принять исчерпывающие меры по обеспечению расследования преступления геноцида и привлечения виновных к ответственности;
  • иностранные государства следует призывать содействовать расследованию преступлений России на территории Украины;
  • правительство должно принять меры по увековечению памяти жертв геноцида;
  • пострадавшим и семьям погибших должны оказать помощь.

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Автор: Софія Мінджоса