В Раде зарегистрировали постановление с обращением к ООН и ЕС из-за угрозы российской агрессии

В Верховной Раде зарегистрировали проект обращения о шантаже России военной агрессией. Документ направят ООН, Европарламенту и правительствам других государств.

Об этом сообщила нардеп Ольга Совгиря в соцсетях. Она отметила, что Россия так действует, чтобы не допустить реализации евроатлантических стремлений Украины.

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Рада будет голосовать за обращение безотлагательно

Обращение может быть проголосовано парламентом безотлагательно, вероятно, завтра,

– отметила Совгиря.

В проекте предлагают признать, что требования России к международным партнерам – касаемо препятствования евроатлантическим стремлениям Украины – являются нарушением как украинского, так и международного законодательства.

Что нарушает Россия своими "ультиматумами":

Конституцию и законодательство Украины;

основные принципы и нормы международного права, Устава Организации Объединенных Наций, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, итогового документа совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,

Будапештский меморандум,

Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН и другие международно-правовые акты.

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Также обсудят текущее положение дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавируса.

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Текст публикации Ольги Совгири:

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, которую она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.