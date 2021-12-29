В Раде зарегистрировали законопроект о добровольном воинском учете для женщин

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает изменения в военинский учет для женщин. В частности, политик предлагает сделать его добровольным.

Всего авторами законопроекта зарегистрированы 59 народных депутатов. Документ в Верховной Раде зарегистрировали 28 декабря.

Интересно Воинский учет для женщин будет в онлайн-формате: детали от Минобороны

Исключением будут лишь медики

Максим Бужанский заявил, что отмена обязательного учета для женщин, о котором говорится в законопроекте, не предусмотрена для медиков. Представительницы всех других специальностей, по словам нардепа, смогут встать на учет добровольно.

Политик решил также извиниться перед женщинами за закон об обязательном учете.

Извините, дорогие женщины. Это все, что могу сказать об этой инициативе чиновников из Минобороны,

– написал Бужанский.

Что известно о воинском учете для женщин

17 декабря Министерство обороны Украины обнародовало расширенный перечень специальностей, представительницы которых должны обязательно встать на воинский учет.

Например, обязательно на учет должны стать женщины-журналисты, операторы, библиотекари, пиарщики, издатели, финансисты, переводчики, медики и другие.

Руководители компаний должны проверять наличие документов о воинском учете у своих работниц, иначе им грозит штраф.

В Украине зарегистрировали петицию об отмене обязательного воинского учета для женщин. За несколько дней она набрала необходимое количество подписей.

К теме предлагаем сюжет о петиции по отмене обязательного учета для женщин: смотрите видео