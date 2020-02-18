Раде предлагают создать Нацагентство преодоления последствий агрессии: что предусматривает закон

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии России. Писали его едва не всем парламентом – представители всех политических сил за исключением пророссийской "Оппозиционные платформы – За жизнь".

Всего к созданию проекта закона присоединились 59 народных избранников, среди которых, например, Давид Арахамия, Петр Порошенко, Сергей Рахманин и Алена Шкрум. Текст документа размещен на сайте Верховной Рады.

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Какова цель законопроекта

Как с отмечается в пояснительной записке, законопроект определяет правовые и организационные аспекты работы Национального агентства по ликвидации последствий российской вооруженной агрессии.

Кроме того, он должен подготовить четкую правовую позицию Украины относительно агрессии России и четко определить претензии к агрессору для обеспечения его ответственности за вооруженную агрессию.

Что предусматривает законопроект

Фактически этот законопроект является расширенным документом о Нацагенство по ликвидации последствий агрессии, основах и принципах его работы.

Интересно, что с принятием этого закона в украинском законодательстве появится четкое признание России государством-агрессором .

В законопроекте предусмотрено, что Нацагентство подотчетно Верховной Раде Украины, а также подконтрольно и ответственно перед Кабинетом Министров Украины.

Структура Нацагентства

Председатель Национального агентства по ликвидации последствий российской агрессии назначается Кабинетом Министров Украины по представлению премьера сроком на 5 лет.

Кто может быть председателем Нацагентства? Только гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее пяти лет, опыт работы на руководящих должностях в органах власти, местном самоуправлении, юридическим лице в Украине или за границей или в международных организациях не менее трех лет.



Также он должен владеть государственным языком и быть способным по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

Глава организует и контролирует работу Национального агентства, несет персональную ответственность за его деятельность и результаты работы. Именно председатель Агентства назначает себе заместителей.

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Кроме того, у главы Нацагентства могут быть советники, а само ведомство структуризуватиметься следующим образом:

департаменты;

самостоятельные управления;

самостоятельные отделы;

отделы в составе управлений.

Сколько будут зарабатывать работники Агентства

Так как Национальное агентство по ликвидации последствий российской агрессии будет государственной структурой, то и деньги на него будут выделяться из государственного бюджета.

К слову, в законопроекти уже предусмотрены зарплаты для работников Нацагентства. Все они сформированы с помощью коэффициента, перемоноженого на минимальную зарплату.

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Такими были бы зарплаты за минималкой по состоянию на февраль 2020:

глава – 12 минимальных зарплат или 56 тысяч 676 гривен ;

заместитель председателя – 11 минималок или 51 тысяч 953 гривны;

директор департамента – 10 минималок или 47 тысяч 230 гривен;

начальник самостоятельного управления – 9 минималок или 42 тысячи 507 гривен;

начальник самостоятельного отдела – 9 минималок или 42 тысячи 507 гривен;

начальник отдела в составе управления – 7 минималок или 33 тысячи 61 гривна;

советник председателя Национального агентства – 7 минималок или 33 тысячи 61 гривна;

заведующий сектором – 7 минималок или 33 тысячи 61 гривна;

главный специалист – 7 минималок или 33 тысячи 61 гривна;

помощник председателя – 7 минималок или 33 тысячи 61 гривна;

ведущий специалист – 5 минималок или 23 тысячи 615 гривен;

специалист первой категории – 5 минималок или 23 тысячи 615 гривен.

Стоит отметить, что голове Нацагентства и его заместителям устанавливается надбавка за особый характер работы и интенсивность труда до 50% должностного оклада с учетом надбавки за ранг.

Ключевые задачи Нацагентства

Национальное агентство по преодолению последствий российской агрессии создается с конкретной целью – обеспечение ответственности России за нападение на Украину в 2014 году. Но перед Агентством будет и ряд других важных задач: