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      Раде предлагают создать Нацагентство преодоления последствий агрессии: что предусматривает закон

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      В Украине может появиться Агентство, которок займется ликвидацией последствий агрессии России / иллюстративное фото

      В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии России. Писали его едва не всем парламентом – представители всех политических сил за исключением пророссийской "Оппозиционные платформы – За жизнь".

      Всего к созданию проекта закона присоединились 59 народных избранников, среди которых, например, Давид Арахамия, Петр Порошенко, Сергей Рахманин и Алена Шкрум. Текст документа размещен на сайте Верховной Рады.

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      Какова цель законопроекта

      Как с отмечается в пояснительной записке, законопроект определяет правовые и организационные аспекты работы Национального агентства по ликвидации последствий российской вооруженной агрессии.

      Кроме того, он должен подготовить четкую правовую позицию Украины относительно агрессии России и четко определить претензии к агрессору для обеспечения его ответственности за вооруженную агрессию.

      Что предусматривает законопроект

      Фактически этот законопроект является расширенным документом о Нацагенство по ликвидации последствий агрессии, основах и принципах его работы.

      Интересно, что с принятием этого закона в украинском законодательстве появится четкое признание России государством-агрессором.

      В законопроекте предусмотрено, что Нацагентство подотчетно Верховной Раде Украины, а также подконтрольно и ответственно перед Кабинетом Министров Украины.

      Структура Нацагентства

      Председатель Национального агентства по ликвидации последствий российской агрессии назначается Кабинетом Министров Украины по представлению премьера сроком на 5 лет.

      Кто может быть председателем Нацагентства? Только гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее пяти лет, опыт работы на руководящих должностях в органах власти, местном самоуправлении, юридическим лице в Украине или за границей или в международных организациях не менее трех лет.

      Также он должен владеть государственным языком и быть способным по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

      Глава организует и контролирует работу Национального агентства, несет персональную ответственность за его деятельность и результаты работы. Именно председатель Агентства назначает себе заместителей.

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      Кроме того, у главы Нацагентства могут быть советники, а само ведомство структуризуватиметься следующим образом:

      • департаменты;
      • самостоятельные управления;
      • самостоятельные отделы;
      • отделы в составе управлений.

      Сколько будут зарабатывать работники Агентства

      Так как Национальное агентство по ликвидации последствий российской агрессии будет государственной структурой, то и деньги на него будут выделяться из государственного бюджета.

      К слову, в законопроекти уже предусмотрены зарплаты для работников Нацагентства. Все они сформированы с помощью коэффициента, перемоноженого на минимальную зарплату.

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      Такими были бы зарплаты за минималкой по состоянию на февраль 2020:

      • глава – 12 минимальных зарплат или 56 тысяч 676 гривен ;
      • заместитель председателя – 11 минималок или 51 тысяч 953 гривны;
      • директор департамента – 10 минималок или 47 тысяч 230 гривен;
      • начальник самостоятельного управления – 9 минималок или 42 тысячи 507 гривен;
      • начальник самостоятельного отдела – 9 минималок или 42 тысячи 507 гривен;
      • начальник отдела в составе управления – 7 минималок или 33 тысячи 61 гривна;
      • советник председателя Национального агентства 7 минималок или 33 тысячи 61 гривна;
      • заведующий сектором – 7 минималок или 33 тысячи 61 гривна;
      • главный специалист – 7 минималок или 33 тысячи 61 гривна;
      • помощник председателя – 7 минималок или 33 тысячи 61 гривна;
      • ведущий специалист – 5 минималок или 23 тысячи 615 гривен;
      • специалист первой категории 5 минималок или 23 тысячи 615 гривен.

      Стоит отметить, что голове Нацагентства и его заместителям устанавливается надбавка за особый характер работы и интенсивность труда до 50% должностного оклада с учетом надбавки за ранг.

      Ключевые задачи Нацагентства

      Национальное агентство по преодолению последствий российской агрессии создается с конкретной целью –  обеспечение ответственности России за нападение на Украину в 2014 году. Но перед Агентством будет и ряд других важных задач:

      • сформировать доказательную базу, подтверждающую факт вооруженной агрессии России против Украины, которая началась 20 февраля 2014;
      • определить общий объем ущерба, причиненного государству Украина, ее юридическим лицам и гражданам Россией в результате вооруженной агрессии и временной оккупации территории Украины;
      • определить общий объем убытков, понесенных Украине как государству во время ликвидации ущерба, причиненного вооруженной агрессией России;
      • сформировать и обеспечить ведение реестра военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных высшими должностными лицами России, личным составом Вооруженных сил России и руководством оккупационной администрации во время военных действий и в течение временной оккупации части территории Украины;
      • определить объем, виды и формы материальной и нематериальной ответственности России за вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей территории государства.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Аннексия Крыма Война на Донбассе Украина – Россия Кабинет Министров Украины Новости России Законодательство Верховная Рада Новости Украины Новости политики
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