Раде предлагают создать Нацагентство преодоления последствий агрессии: что предусматривает закон
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии России. Писали его едва не всем парламентом – представители всех политических сил за исключением пророссийской "Оппозиционные платформы – За жизнь".
Всего к созданию проекта закона присоединились 59 народных избранников, среди которых, например, Давид Арахамия, Петр Порошенко, Сергей Рахманин и Алена Шкрум. Текст документа размещен на сайте Верховной Рады.
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Какова цель законопроекта
Как с отмечается в пояснительной записке, законопроект определяет правовые и организационные аспекты работы Национального агентства по ликвидации последствий российской вооруженной агрессии.
Кроме того, он должен подготовить четкую правовую позицию Украины относительно агрессии России и четко определить претензии к агрессору для обеспечения его ответственности за вооруженную агрессию.
Что предусматривает законопроект
Фактически этот законопроект является расширенным документом о Нацагенство по ликвидации последствий агрессии, основах и принципах его работы.
Интересно, что с принятием этого закона в украинском законодательстве появится четкое признание России государством-агрессором.
В законопроекте предусмотрено, что Нацагентство подотчетно Верховной Раде Украины, а также подконтрольно и ответственно перед Кабинетом Министров Украины.
Структура Нацагентства
Председатель Национального агентства по ликвидации последствий российской агрессии назначается Кабинетом Министров Украины по представлению премьера сроком на 5 лет.
Кто может быть председателем Нацагентства? Только гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее пяти лет, опыт работы на руководящих должностях в органах власти, местном самоуправлении, юридическим лице в Украине или за границей или в международных организациях не менее трех лет.
Также он должен владеть государственным языком и быть способным по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.
Глава организует и контролирует работу Национального агентства, несет персональную ответственность за его деятельность и результаты работы. Именно председатель Агентства назначает себе заместителей.
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Кроме того, у главы Нацагентства могут быть советники, а само ведомство структуризуватиметься следующим образом:
- департаменты;
- самостоятельные управления;
- самостоятельные отделы;
- отделы в составе управлений.
Сколько будут зарабатывать работники Агентства
Так как Национальное агентство по ликвидации последствий российской агрессии будет государственной структурой, то и деньги на него будут выделяться из государственного бюджета.
К слову, в законопроекти уже предусмотрены зарплаты для работников Нацагентства. Все они сформированы с помощью коэффициента, перемоноженого на минимальную зарплату.
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Такими были бы зарплаты за минималкой по состоянию на февраль 2020:
- глава – 12 минимальных зарплат или 56 тысяч 676 гривен ;
- заместитель председателя – 11 минималок или 51 тысяч 953 гривны;
- директор департамента – 10 минималок или 47 тысяч 230 гривен;
- начальник самостоятельного управления – 9 минималок или 42 тысячи 507 гривен;
- начальник самостоятельного отдела – 9 минималок или 42 тысячи 507 гривен;
- начальник отдела в составе управления – 7 минималок или 33 тысячи 61 гривна;
- советник председателя Национального агентства – 7 минималок или 33 тысячи 61 гривна;
- заведующий сектором – 7 минималок или 33 тысячи 61 гривна;
- главный специалист – 7 минималок или 33 тысячи 61 гривна;
- помощник председателя – 7 минималок или 33 тысячи 61 гривна;
- ведущий специалист – 5 минималок или 23 тысячи 615 гривен;
- специалист первой категории – 5 минималок или 23 тысячи 615 гривен.
Стоит отметить, что голове Нацагентства и его заместителям устанавливается надбавка за особый характер работы и интенсивность труда до 50% должностного оклада с учетом надбавки за ранг.
Ключевые задачи Нацагентства
Национальное агентство по преодолению последствий российской агрессии создается с конкретной целью – обеспечение ответственности России за нападение на Украину в 2014 году. Но перед Агентством будет и ряд других важных задач:
- сформировать доказательную базу, подтверждающую факт вооруженной агрессии России против Украины, которая началась 20 февраля 2014;
- определить общий объем ущерба, причиненного государству Украина, ее юридическим лицам и гражданам Россией в результате вооруженной агрессии и временной оккупации территории Украины;
- определить общий объем убытков, понесенных Украине как государству во время ликвидации ущерба, причиненного вооруженной агрессией России;
- сформировать и обеспечить ведение реестра военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных высшими должностными лицами России, личным составом Вооруженных сил России и руководством оккупационной администрации во время военных действий и в течение временной оккупации части территории Украины;
- определить объем, виды и формы материальной и нематериальной ответственности России за вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей территории государства.