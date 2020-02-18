Раді пропонують створити Нацагентство подолання наслідків агресії: що передбачає законопроєкт

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Росії. Писали його ледь не всім парламентом – представники усіх політичних сил за винятком проросійської "Опозиційної платформи – За життя".

Загалом до створення проєкту закону долучилися 59 народних обранців, серед яких, наприклад, Давид Арахамія, Петро Порошенко, Сергій Рахманін та Альона Шкрум. Текст документу розміщений на сайті Верховної Ради.

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Яка мета законопроєкту

Як з зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт визначає правові та організаційні аспекти роботи Національного агентства з ліквідації наслідків російської збройної агресії.

Крім того, він має підготувати чітку правову позицію України щодо агресії Росії та чітко визначити претензії до агресора задля забезпечення його відповідальності за збройну агресію.

Що передбачає законопроєкт

Фактично цей законопроєкт є розширеним документом про Нацагенство з ліквідації наслідків агресії, засади і принципи його роботи.

Цікаво, що з ухваленням цього закону в українському законодавстві з'явиться чітке визнання Росії державою-агресором.

У законопроєкті передбачено, що Нацагентство є підзвітним Верховній Раді України, а також підконтрольним і відповідальним перед Кабінетом Міністрів України.

Структура Нацагентства

Голова Національного агенства з ліквідації наслідків російської агресії призначається Кабінетом Міністрів України за поданням прем'єра терміном на 5 років.

Хто може бути головою Нацагентства?Лише громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше п'яти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, місцевого самоврядування, юридичних особах в Україні або за кордоном чи у міжнародних організаціях не менше трьох років.



Також він повинен володіти державною мовою та бути здатним за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.

Очільник організовує та контролює роботу Національного агентства, несе персональну відповідальність за його діяльність та результати роботи. Саме голова Агенства призначає собі заступників.

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Крім того, у голови Нацагентсва можуть бути радники, а саме відомства структуризуватиметься у такий спосіб:

департаменти;

самостійні управління;

самостійні відділи;

відділи у складі управлінь.

Скільки зароблятимуть працівники Агентства

Позаяк Національне агентство з ліквідації наслідків російської агресії буде державною структурою, то і гроші на нього виділятимуться з державного бюджету.

До слова, у законопроєкті вже передбачені зарплатні ставки для працівників Нацагентства. Усі вони сформовані за допомогою коефіцієнту, перемоноженого на мінімальну зарплату.

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Такими були б зарплати за мінімалкою станом на лютий 2020 року:

голова – 12 мінімальних зарплат або 56 тисяч 676 гривень ;

12 мінімальних зарплат або ; заступник голови – 11 мінімалок або 51 тисяча 953 гривні;

11 мінімалок або директор департаменту – 10 мінімалок або 47 тисяч 230 гривень;

10 мінімалок або начальник самостійного управління – 9 мінімалок або 42 тисячі 507 гривень;

9 мінімалок або начальник самостійного відділу – 9 мінімалок або 42 тисячі 507 гривень;

9 мінімалок або начальник відділу у складі управління – 7 мінімалок або 33 тисячі 61 гривня;

7 мінімалок або радник голови Національного агентства – 7 мінімалок або 33 тисячі 61 гривня;

– 7 мінімалок або завідувач сектору – 7 мінімалок або 33 тисячі 61 гривня;

– 7 мінімалок або головний спеціаліст – 7 мінімалок або 33 тисячі 61 гривня;

– 7 мінімалок або помічник голови – 7 мінімалок або 33 тисячі 61 гривня;

– 7 мінімалок або провідний спеціаліст – 5 мінімалок або 23 615 гривень;

5 мінімалок або спеціаліст першої категорії – 5 мінімалок або 23 615 гривень.

Варто зазначити, що голові Нацагентства і його заступникам встановлюється надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.

Ключові завдання Нацагентства

Національне агентство з подолання наслідків російської агресії створюється з конкретною метою – забезпечення відповідальності Росії за напад на Україну у 2014 році. Та перед Агенством буде і низка інших важливих завдань: