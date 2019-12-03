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      Раде придется продлить действующий закон об особом статусе Донбасса

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      Рада продлит действующий закон об особом статусе Донбасса / 24 канал

      В Верховной Раде планируют рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса. Однако из-за дефицита времени придется продлевать действующий закон.

      "Видимо в силу многих причин, в частности дефицита времени, придется перейти к продлению действующего закона об особом статусе Донбасса или к его доработке по результатам встречи лидеров нормандского формата, до которой осталась фактически неделя", – заявил во время визита на саммит НАТО в Лондон глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает "РБК-Украина".

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      В начале ноября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать после встречи в нормандском формате. На тот момент дата встречи была неизвестна. Сейчас известно, что встреча состоится 9 декабря.

      Что известно о подготовке к новому закону об особом статусе Донбасса:

      Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал принятие нового закона об особом статусе Донбасса в связи с переговорами по урегулированию конфликта на Донбассе. Официальное название закона – "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

      Действующий закон был принят в 2014 году сроком на 3 года. С 2017 года парламент продолжал его действие на год. Срок действия документа истекает 31 декабря 2019 года.

      В чем суть закона?Особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. И только после этого в ОРДЛО можно будет провести выборы. Новый закон об особом статусе Донбасса будет содержать положения формулы Штайнмайера.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики МИД Украины Вадим Пристайко Законодательство Война на Донбассе
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