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      Раді доведеться продовжити дію чинного закону про особливий статус Донбасу

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      Рада продовжить дію чинного закону про особливий статус Донбасу / 24 канал

      У Верховній Раді планують розгляд нового закону про особливий статус Донбасу. Проте через дефіцит часу доведеться продовжувати дію чинного закону.

      "Мабуть у силу багатьох причин, зокрема дефіциту часу, доведеться перейти до продовження дії (чинного закону про особливий статус Донбасу) або до його доопрацювання за результатами зустрічі лідерів нормандського формату, до якої залишився фактично тиждень", – заявив під час візиту на саміт НАТО в Лондон глава МЗС України Вадим Пристайко, повідомляє "РБК-Україна".

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      На початку листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти після зустрічі у нормандському форматі. На той момент дата зустрічі була невідома. Зараз відомо, що зустріч відбудеться 9 грудня.

      Що відомо про підготовку до нового закону про особливий статус Донбасу:

      Президент України Володимир Зеленський анонсував ухвалення нового закону про особливий статус Донбасу у зв’язку з переговорами щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Офіційна назва закону – "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

      Чинний закон був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. З 2017 року парламент продовжував його дію на рік. Термін дії документа стікає 31 грудня 2019 року.

      Яка суть закону? Особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. І лише після цього в ОРДЛО можна буде провести вибори. Новий закон про особливий статус Донбасу міститиме положення формули Штайнмаєра.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Законодавство Вадим Пристайко МЗС України Верховна Рада
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