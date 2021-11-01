Ради 13 законопроектов: Верховная Рада собирается на внеочередное заседание

Президент Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание парламента на 2 ноября. Нардепы должны рассмотреть 13 важных социальных и медицинских законопроектов.

Соберутся нардепы на работу в 16:00. Соответствующее распоряжение уже обнародовано в парламенте, подписал его спикер Руслан Стефанчук.

Ранее Зеленский созывает внеочередное заседание Рады для рассмотрения медицинских вопросов

Нардепы рассмотрят наказание за подделывание сертификатов о прививках

Часть законопроектов касается противодействия распространению коронавируса в Украине. В частности, политики могут проголосовать за соответствующее постановление парламента.

Также на рассмотрении будет законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс: о наказании за подделку ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.

Какие законопроекты будут рассматривать:

Законопроект о внесении изменений в законодательные акты в отношении Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Проект закона об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности.

Внесение изменений в Кодекс административного судопроизводства.

Внесение изменений в Бюджетный кодекс о зачислении акцизного налога из реализации субъектами хозяйствования табачных изделий.

Внесение изменений в закон "О лекарственных средствах" о госрегистрации лекарственных средств под обязательства.

Проект постановления Верховной Рады по противодействию распространения коронавируса.

Внесение изменений в Уголовный Кодекс об ответственности за подделку документов о проведении прививок.

Внесение изменений в некоторые законы по усовершенствованию сферой управления сферой здравоохранения.

Законопроект об усовершенствовании Единого реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана.

Внесение изменений по внедрению на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

Внесение изменений в "Закон о политических партиях в Украине".

Внесение изменений в "Закон о реабилитации лиц с инвалидностью".



Распоряжение подписал Стефанчук / Фото Верховной Рады

Нардепы смогут изменить календарный план сессии

По словам спикера Руслана Стефанчука, нардепы могут изменить календарный план сессии и провести с 16 ноября три пленарных недели подряд. Причина – в комитетах накопилось много важных законопроектов. Стефанчук дал поручение регламентному комитету рассмотреть этот вопрос,