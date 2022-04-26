Ради обхода санкций: производство мотоциклов "Урал" перенесли из России
Санкции Запада ударили по производству российских мотоциклов "Урал". В компании решили обойти ограничения и перенести производство в Казахстан.
Сотрудники "Урала" в России попадут под сокращение
В пресс-службе компании "Урал" рассказали, что производство мотоциклов перенесут из российского Ирбита в Казахстанский Петропавловск, сообщает 24 канал.
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В компании решили перенести производство из-за нехватки попавших под санкции комплектующих. Также на решение повлиял запрет на импорт техники из России.
Ирбитский мотоциклетный завод в Свердловской области продолжит производить только рамы и элементы корпуса для мотоциклов.
Компании не удастся избежать серьезного кадрового сокращения. Под сокращение попадет часть служащих компании в России.
В "Урале" ожидают спад продаж. Санкции против ряда компаний и усложнения логистических цепочек ограничат способности по выпуску российских мотоциклов.
Заметим, что у компании Урал есть дилерские центры в США, Канаде и Мексике.
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