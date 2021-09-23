Ради вступления в ЕС: Северная Македония откажется от термина "болгарский фашизм"

Северная Македония согласилась отказаться от упоминаний о "болгарском фашизме". Надпись изымут из памятников и термин – из учебников. Это является одним из условий разблокирования переговоров по присоединению к Евросоюзу.

Соответствующее соглашение касательно этого Северная Македония заключила с Болгарией. Об этом сообщил премьер-министр страны Зоран Заев.

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Термин уберут из памятников и учебников

Это термины, где имя дружественной нации Болгарии ассоциируется с фашистскими оккупантами. Нигде в Европе не упоминается о нации, упоминается только о фашизме. В этом духе дружбы, сотрудничества и добрососедства мы ожидаем, что все будет сделано,

– отметил Зоран Заев.

Что нужно сделать Северной Македонии ради переговоров с ЕС:

Северная Македония готова предложить Болгарии стать второй страной, которая будет охранять македонское небо, кроме Греции.

Нужно будет согласовать короткое название Северной Македонии.

Также утвердить отсутствие территориальных претензий, отказ от настаивания касательно регистрации македонского меньшинства в Болгарии и предотвращение языка вражды.

Именно Болгария заблокировала вопрос вступления в ЕС Северной Македонии

Отметим, что в ноябре именно Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз – из-за языка. В Болгарии считают язык в Северной Македонии диалектом болгарского, измененного под сербским влиянием.

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Из-за Греции Македония изменила название

Из-за напряжения между Болгарией и Северной Македонией страдает и Албания. Страны Евросоюза настаивают, чтобы вопрос Албании и Северной Македонии рассматривали вместе.

Ранее на пути в ЕС Северной Македонии стояла Греция. Афины изрядно беспокоило название страны, так что в Скопье его заменили на Северную Македонию, чтобы остановить разговоры о территориальных претензиях.