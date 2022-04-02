Ради защиты от России: Германия хочет приобрести новую систему противоракетной обороны

Исполнительные власти Германии вносят в свои планы рассмотрение покупки системы противоракетной обороны в США или Израиля, в том числе для защиты от угроз со стороны России.

Такую информацию сообщил министр обороны Германии Эберхард Цорн в интервью Welt am Sonntag.

Читайте также Бербок подтвердила, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности

Израильтяне и американцы владеют такими системами. Которую из них мы предпочитаем? Удастся ли нам создать общую (противоракетную) систему в НАТО? Это вопросы, на которые мы должны ответить сейчас,

– заметил Цорн.

Министр обороны Германии считает, что в качестве одной из потенциальных угроз стране рассматриваются российские оперативно-тактические комплексы "Искандер". Отметим, что они расположены на территории Калининградской области, граничащей с Польшей и Литвой.

Чиновник отметил, что эти комплексы способны добраться до любого пункта назначения в Западной Европе. А также подчеркнул, что Германия не планирует создавать собственную систему ПРО с нуля.

Пока ясно только одно: у нас нет ни времени, ни денег разрабатывать эти системы самостоятельно. Потому что ракетная угроза уже известна,

– подытожил он.

Вас это может заинтересовать – Сколько можно заработать на российской технике: смотрите видео