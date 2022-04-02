Таку інформацію повідомив міністр оборони Німеччини Еберхард Цорн в інтерв'ю Welt am Sonntag.

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Ізраїльтяни та американці володіють такими системами. Якій з них ми надаємо перевагу? Чи вдасться нам створити загальну (протиракетну) систему в НАТО? Це питання, на які ми маємо відповісти зараз,

– зауважив Цорн.

Міністр оборони Німеччини вважає, що в якості однієї з потенційних загроз країні розглядаються російські оперативно-тактичні комплекси "Іскандер". Зазначимо, що вони розташовані на території Калінінградської області РФ, яка межує з Польщею та Литвою.

Посадовець зауважив, що ці комплекси здатні дістатись майже будь-якого пункту призначення в Західній Європі. А також наголосив, що Німеччина не планує створювати власну систему ПРО з нуля.

Поки що зрозуміло лише одне: у нас немає ні часу, ні грошей розробляти ці системи самостійно. Тому що ракетна загроза вже відома,

– підсумував він.

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