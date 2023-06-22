Опасность крушения на ЗАЭС, преступления россиян на Юге: главное из обращения Зеленского

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Глава государства подчеркнул, что сейчас необходимо приложить все усилия для деоккупации Запорожской АЭС для того, чтобы избежать масштабной катастрофы.

Также президент анонсировал проведение разъяснительных работ среди населения по плану действий в случае крушения. Главные тезисы по вечернему обращению президента для вас собрал 24 Канал.

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Угроза крушения на ЗАЭС

Владимир Зеленский рассказал, что сегодня прошли консультации с представителями G7 и G20. Иностранные лидеры и представители международных организаций проинформировали о том, что Россия задумала совершить теракт на Запорожской АЭС, который может привести к масштабной ядерной катастрофе.

Наш принцип прост: мир должен знать, что готовит оккупант. Каждый знающий должен действовать. Конечно, после российского теракта на Каховской ГЭС и сознательных ударов террористов по другим дамбам и энергетическим объектам уже давно ни у кого в мире не должно быть каких-либо иллюзий по России. Именно Россия сейчас глобальный центр цинизма, и оттуда может поступить любой приказ на любое зло, которое они рассчитывают замаскировать под ту или иную катастрофу.

– подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что мир имеет достаточно силы для того, чтобы предотвратить эту катастрофу. Поэтому Украина будет продолжать информировать партнеров и страны, которые сейчас вроде бы нейтральные. Владимир Зеленский подчеркнул, что радиация не спрашивает кто был нейтральным, а кто нет. Для того чтобы избежать этого, нужно действовать.

Глава МВД Игорь Клименко получил поручение от президента о проведении разъяснительных работ среди населения обо всех имеющихся рисках.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Преступления русских на Юге

Президент рассказал о проведенном совещании по ГУР МО, СБУ и МВД по поводу последствий российского теракта на Каховской ГЭС. Игорь Клименко представил доклад по поводу действий россиян на оккупированной Херсонщине.

Российское зло сформировало там специальные группы, чтобы убрать и, очевидно, спрятать тела погибших людей. И это не первый раз Россия делает – пытается уничтожить доказательства и следы своих преступлений на оккупированной территории. Так они поступали и в Мариуполе, и в других местах. Но это такая правда, которую не скрыть. И я благодарю всех, кто помогает нашей разведке, нашим спецслужбам получать нужную информацию,

– подчеркнул Зеленский.

Духовная независимость Украины

Также сегодня состоялось совещание по поводу духовной независимости Украины. Речь идет о борьбе с влиянием УПЦ МП.

"Очевидно, что не может быть действительно духовных связей с государством-террористом и оправдывающими убийство, убийство украинцев и покрывающими зло. Каждый день и каждая ночь российского террора это доказывают. И мы дойдем до того момента, когда все зависимости от России, которыми кто-то пытается манипулировать, будут уничтожены", - подчеркнул глава государства.